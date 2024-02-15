"Піраміда дронів": ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж на 45 млн

Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке ошукало українців більш ніж 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора

Дослівно НПУ: "Потерпілі збирали кошти на безпілотники різних модифікацій та їх комплектуючі для відправлення знайомим військовим у зону бойових дій. За результатом моніторингу пропозицій з продажу БПЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих — громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим".

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Деталі: Трьом особам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). За даними УП, йдеться про київського підприємця Назара Ткаченка, мешканку Ковеля Ірину Приступу, а також Олесю Матякіну (проживає в Туреччині).

За даними слідства, підозрювані створювали видимість здійснення реальної господарської діяльності з постачання квадрокоптерів, пропонуючи їх за ціною, нижчою від ринкової на 20-30%. Але оплату за товар покупці мали здійснювати відразу в повному розмірі на рахунки фізичної особи підприємця.

В подальшому ці гроші перераховувались не за призначенням. Після отримання коштів та спливу певного проміжку часу підозрювані повідомляли потерпілим неправдиву інформацію про арешт товару або затримки у перевізників. Згодом їм говорили, що постачальник – шахрай.

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Зловмисники виконали декілька перших замовлень, щоб ввести потерпілих в оману. Переважна більшість замовників не отримала ні дронів, ні грошей — шахраї розпорядились отриманими коштами на власний розсуд.

Оплата здійснювалась готівкою та шляхом перерахування коштів на власні банківські картки, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм суб’єктів господарювання. Після цього кошти виводились шляхом фіктивного придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які відповідно не надавались.

Потерпілими від такої схеми переважно стали волонтери, військовослужбовці та представники громадських і благодійних організацій, які бажали закупити квадрокоптери та передати їх до різних підрозділів ЗСУ. Їм завдано більше 45 млн грн шкоди.

В лютому 2024 року оперативники Департаменту карного обшуку та слідчі Нацполіції провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території м. Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили банківські картки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, реєстраційні номери та документи фінансово-господарської діяльності, які використовували шахраї. Крім того, майно підозрюваних вартістю понад 4,5 мільйони гривень та 28,6 мільйонів гривень на банківських рахунках залучених до схеми підприємств були заарештовані.

Основна організаторка (Матякіна –ред.) тривалий час переховується за кордоном, однак наразі правоохоронці вживають заходів, щоби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Українська правда" писала про цю шахрайську схему. Детальніше читайте в матеріалі "Піраміда дронів. Як шахрайська схема на десятки мільйонів гривень вдарила по військових і волонтерах"