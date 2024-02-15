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"Пирамида дронов": ликвидирована группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 14:32
Пирамида дронов: ликвидирована группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн
коллаж УП

Правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Дословно НПУ: "Потерпевшие собирали средства на беспилотники различных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых - граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным".

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Детали: Трем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По данным УП, речь идет о киевском предпринимателе Назаре Ткаченко, жительнице Ковеля Ирине Приступе, а также Олесе Матякиной (проживает в Турции).

По данным следствия, подозреваемые создавали видимость осуществления реальной хозяйственной деятельности по поставке квадрокоптеров, предлагая их по цене ниже рыночной на 20-30%. Но оплату за товар покупатели должны были осуществлять сразу в полном размере на счета физического лица предпринимателя.

В дальнейшем эти деньги перечислялись не по назначению. После получения средств и истечения определенного промежутка времени подозреваемые сообщали потерпевшим ложную информацию об аресте товара или задержке у перевозчиков. Впоследствии им говорили, что поставщик - мошенник.

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Злоумышленники выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег - мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Оплата осуществлялась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля, которые не поставлялись, и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

Потерпевшими от такой схемы преимущественно стали волонтеры, военнослужащие и представители общественных и благотворительных организаций, которые хотели закупить квадрокоптеры и передать их в различные подразделения ВСУ. Им нанесен ущерб в более 45 млн грн.

В феврале 2024 года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории г. Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники. Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллионов гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Основная организатор (Матякина -ред.) длительное время скрывается за границей, однако сейчас правоохранители принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Украинская правда" писала об этой мошеннической схеме. Подробнее читайте в материале "Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам"

Темы: мошенничествополицияОфис генпрокурора
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