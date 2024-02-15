"Пирамида дронов": ликвидирована группировка, которая обманула украинцев более чем на 45 млн

Правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая обманула украинцев более чем 45 миллионов гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Дословно НПУ: "Потерпевшие собирали средства на беспилотники различных модификаций и их комплектующие для отправки знакомым военным в зону боевых действий. По результатам мониторинга предложений по продаже БПЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых - граждане из всех регионов Украины разного возраста и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным".

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Детали: Трем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). По данным УП, речь идет о киевском предпринимателе Назаре Ткаченко, жительнице Ковеля Ирине Приступе, а также Олесе Матякиной (проживает в Турции).

По данным следствия, подозреваемые создавали видимость осуществления реальной хозяйственной деятельности по поставке квадрокоптеров, предлагая их по цене ниже рыночной на 20-30%. Но оплату за товар покупатели должны были осуществлять сразу в полном размере на счета физического лица предпринимателя.

В дальнейшем эти деньги перечислялись не по назначению. После получения средств и истечения определенного промежутка времени подозреваемые сообщали потерпевшим ложную информацию об аресте товара или задержке у перевозчиков. Впоследствии им говорили, что поставщик - мошенник.

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Злоумышленники выполнили несколько первых заказов, чтобы ввести потерпевших в заблуждение. Подавляющее большинство заказчиков не получили ни дронов, ни денег - мошенники распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Оплата осуществлялась наличными и путем перечисления средств на собственные банковские карты, криптокошельки и счета подконтрольных им субъектов хозяйствования. После этого средства выводились путем фиктивного приобретения автозапчастей, текстиля, которые не поставлялись, и туристических услуг, которые соответственно не предоставлялись.

Потерпевшими от такой схемы преимущественно стали волонтеры, военнослужащие и представители общественных и благотворительных организаций, которые хотели закупить квадрокоптеры и передать их в различные подразделения ВСУ. Им нанесен ущерб в более 45 млн грн.

В феврале 2024 года оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Нацполиции провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории г. Киева, Одесской и Волынской областей, в ходе которых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, регистрационные номера и документы финансово-хозяйственной деятельности, которые использовали мошенники. Кроме того, имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 миллиона гривен и 28,6 миллионов гривен на банковских счетах привлеченных к схеме предприятий были арестованы.

Основная организатор (Матякина -ред.) длительное время скрывается за границей, однако сейчас правоохранители принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Украинская правда" писала об этой мошеннической схеме. Подробнее читайте в материале "Пирамида дронов. Как мошенническая схема на десятки миллионов гривен ударила по военным и волонтерам"