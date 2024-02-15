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Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому – опрос

Алена МазуренкоЧетверг, 15 февраля 2024, 14:47
Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому – опрос
Зеленский, фото: ОП

По результатам опроса КМИС, после отставки главнокомандующего Валерия Залужного доверие к президенту Владимиру Зеленскому снизилось до 60%.

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС) 5-10 февраля 2024 года

Дословно: "Проведение опроса пришлось на период отставки Залужного. В период 5-8 февраля (до отставки) было проведено 874 интервью, затем в период 9-10 февраля (после отставки) было проведено 328 интервью...

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Сразу после отставки Залужного доверие снизилось на 5 процентных пунктов до 60%. Таким образом, в целом на период 5-10 февраля 64% доверяют Зеленскому, но на конец этого периода показатель составляет 60%".

Детали: Сообщается, что на начало февраля Зеленскому доверяли в целом 64%, однако отставка Залужного повлияла на показатели доверия.

В феврале 2022 года, перед вторжением, президенту доверяли 37%. После вторжения - доверие резко возросло до 90% по состоянию на май 2022 года.

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Далее доверие Зеленскому в период между маем 2022 года и декабрем 2023 года, то есть за полтора года, снизилось на 13 процентных пунктов с 90% до 77%. За следующие два месяца до начала февраля он потерял еще 12 процентных пунктов - доверие снизилось с 77% до 65%.

Опрос КМИС проводился в течение 5 - 10 февраля 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше.

874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки Валерия Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Темы: опросЗеленскийувольнениеЗалужный
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