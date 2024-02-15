У Москві стріляли один в одного боєць ММА і охорона "чиновника" з "ДНР" - росЗМІ
14 лютого в центрі Москви сталася перестрілка між охороною доньки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Армена Саркісяна - Емілії та бійцем ММА Расулом Очаєвим.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: Як розповіло виданню джерело, перестрілка сталася на так званій "Плющіхє". Першим почав стріляти Очаєв. Зараз він у лікарні.
Справу розслідуватимуть за статтею "Хуліганство".
За інформацією телеграм-каналу відомого пропагандиста Володимира Соловйова, стрілянина почалася через "дорожній конфлікт".
Як повідомляє "Москва 24", стрільців затримали співробітники ДПС і Росгвардії. Постраждали три людини.
Оновлено: Як пише телеграм-канал "MASH", серед постраждалих 29-річний боєць ММА з Чечні Расул Очаєв. У його стегні застрягла куля. Разом зі своїм товаришем він перебував у чорному "Лексусі" і потрапив у ДТП біля готелю "Золоте кільце".
Зіткнення відбулося з автівкою Емілії Саркісян. Вона попросила батька "допомогти їй", і на місце приїхали його озброєні охоронці. Після цього почалася перестрілка.
У підсумку в лікарні опинилися троє: Очаєв, а також двоє охоронців Армена Саркісяна.
Довідка: Армен "Горлівський" Саркісян відомий як кримінальний авторитет із кола донецької мафії часів Януковича. Він був призначений "смотрящим" за в'язницями на тимчасово окупованих територіях України.
У Москві сталася перестрілка між бійцем ММА Расулом Очаєвим і охороною дочки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Емілії Саркісян pic.twitter.com/Hgh2vSIG1n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 15, 2024