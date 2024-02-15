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У Москві стріляли один в одного боєць ММА і охорона "чиновника" з "ДНР" - росЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 15 лютого 2024, 16:06
У Москві стріляли один в одного боєць ММА і охорона чиновника з ДНР - росЗМІ
Армен "Горлівський" Саркісян. Фото: росЗМІ

14 лютого в центрі Москви сталася перестрілка між охороною доньки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Армена Саркісяна - Емілії та бійцем ММА Расулом Очаєвим.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Як розповіло виданню джерело, перестрілка сталася на так званій "Плющіхє". Першим почав стріляти Очаєв. Зараз він у лікарні.

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Справу розслідуватимуть за статтею "Хуліганство".

 
Армен та Емілія Саркісян (архівне фото). Джерело: росзмі

За інформацією телеграм-каналу відомого пропагандиста Володимира Соловйова, стрілянина почалася через "дорожній конфлікт".

Як повідомляє "Москва 24", стрільців затримали співробітники ДПС і Росгвардії. Постраждали три людини.

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Оновлено: Як пише телеграм-канал "MASH", серед постраждалих 29-річний боєць ММА з Чечні Расул Очаєв. У його стегні застрягла куля. Разом зі своїм товаришем він перебував у чорному "Лексусі" і потрапив у ДТП біля готелю "Золоте кільце".

Зіткнення відбулося з автівкою Емілії Саркісян. Вона попросила батька "допомогти їй", і на місце приїхали його озброєні охоронці. Після цього почалася перестрілка.

У підсумку в лікарні опинилися троє: Очаєв, а також двоє охоронців Армена Саркісяна.

 
Расул Очаєв (фото від 2014 року). Джерело: його facebook-сторінка

Довідка: Армен "Горлівський" Саркісян відомий як кримінальний авторитет із кола донецької мафії часів Януковича. Він був призначений "смотрящим" за в'язницями на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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