В Москве стреляли в друг друга боец ММА и охрана "чиновника" из "ДНР" – росСМИ
14 февраля в центре Москвы произошла перестрелка между охраной дочери "почетного президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна – Эмилии и бойцом ММА Расулом Очаевым.
Источник: "РИА Новости"
Детали: Как рассказал изданию источник, перестрелка произошла на так называемой "Плющихе". Первым начал стрелять Очаев. Сейчас он в больнице.
Дело будут расследовать по статье "Хулиганство".
По информации телеграм-канала известного пропагандиста Владимира Соловьева, стрельба началась из-за "дорожного конфликта".
Как сообщает "Москва 24", стрелявших задержали сотрудники ДПС и Росгвардии. Пострадали три человека.
Обновлено: Как пишет телеграм-канал "MASH", среди пострадавших 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев. В его бедре застряла пуля. Вместе со своим товарищем он находился в чёрном "Лексусе" и попал в ДТП у отеля "Золотое кольцо".
Столкновение произошло с автомобилем Эмилии Саркисян. Она попросила отца "помочь ей", и на место приехали его вооруженные охранники. После этого началась перестрелка.
В итоге в больнице оказались трое: Очаев, а также двое телохранителей Армена Саркисяна.
Справка: Армен "Горловский" Саркисян известен как криминальный авторитет из круга донецкой мафии времен Януковича. Он был назначен "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированных территориях Украины.
У Москві сталася перестрілка між бійцем ММА Расулом Очаєвим і охороною дочки "почесного президента Федерації боксу ДНР" Емілії Саркісян pic.twitter.com/Hgh2vSIG1n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 15, 2024