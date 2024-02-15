В Москве стреляли в друг друга боец ММА и охрана "чиновника" из "ДНР" – росСМИ

14 февраля в центре Москвы произошла перестрелка между охраной дочери "почетного президента Федерации бокса ДНР" Армена Саркисяна – Эмилии и бойцом ММА Расулом Очаевым.

Источник: "РИА Новости"

Детали: Как рассказал изданию источник, перестрелка произошла на так называемой "Плющихе". Первым начал стрелять Очаев. Сейчас он в больнице.

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Дело будут расследовать по статье "Хулиганство".

Армен и Эмилия Саркисян (архивное фото). Источник: россми

По информации телеграм-канала известного пропагандиста Владимира Соловьева, стрельба началась из-за "дорожного конфликта".

Как сообщает "Москва 24", стрелявших задержали сотрудники ДПС и Росгвардии. Пострадали три человека.

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Обновлено: Как пишет телеграм-канал "MASH", среди пострадавших 29-летний боец ММА из Чечни Расул Очаев. В его бедре застряла пуля. Вместе со своим товарищем он находился в чёрном "Лексусе" и попал в ДТП у отеля "Золотое кольцо".

Столкновение произошло с автомобилем Эмилии Саркисян. Она попросила отца "помочь ей", и на место приехали его вооруженные охранники. После этого началась перестрелка.

В итоге в больнице оказались трое: Очаев, а также двое телохранителей Армена Саркисяна.

Расул Очаев (фото от 2014 года). Источник: его facebook-страница

Справка: Армен "Горловский" Саркисян известен как криминальный авторитет из круга донецкой мафии времен Януковича. Он был назначен "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированных территориях Украины.