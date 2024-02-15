Спікер Держдуми заявив, що американці хочуть президента Путіна

Спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що Росії всі заздрять, оскільки у неї такий "чудовий" президент.

Джерело: Володін на засіданні Держдуми, передає "РИА Новости"

Пряма мова: "В Америці вони хотіли б, щоб у них президентом був Путін. Але у них немає! Він у нас! А в них Байден. Бачите, покарання їм".

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Деталі: Також Володін заявив присутнім, що майбутнє Росії тільки з Путіним, бо Росія з ним "буде розвиватися" і "буде сильною".

Крім того, наполягає Володін, росіяни повинні цінувати, що Путін "створив обстановку гласності, змагальності, конкуренції", але водночас потрібно проігнорувати інших кандидатів у президенти і голосувати лише за Путіна.

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Нагадаємо: Цього року в США пройдуть вибори президента. У Росії теж будуть так звані "вибори", але все вказує на те, що Володимир Путін просто перепризначить себе на новий термін.