Спикер Госдумы заявил, что американцы хотят президента Путина

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что России все завидуют, поскольку у нее такой "замечательный" президент.

Источник: Володин на заседании Госдумы, передает "РИА Новости"

Прямая речь: "В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им".

Реклама:

Детали: Также Володин заявил собравшимся, что будущее России только с Путиным, потому Россия с ним "будет развиваться" и "будет сильной".

Кроме того, настаивает Володин, россияне должны ценить, что Путин "создал обстановку гласности, соревновательности, конкуренции", но при этом нужно проигнорировать других кандидатов в президенты и голосовать только за Путина.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В этом году в США пройдут выборы президента. В России тоже будут так называемые "выборы", но все указывает на то, что Владимир Путин просто переназначит себя на новый срок.