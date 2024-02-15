ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Херсонщині
Сили спецоперацій ЗСУ розповіли, як знищили та зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку.
Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"
Деталі: Повідомляється, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку (за даними УП – на Херсонщині –ред.) оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.
Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
Спецпризначенці зазначають, що крім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та човен.
Дослівно: "Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку".