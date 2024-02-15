ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Херсонщині

Сили спецоперацій ЗСУ розповіли, як знищили та зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"

Деталі: Повідомляється, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку (за даними УП – на Херсонщині –ред.) оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Реклама:

Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

Спецпризначенці зазначають, що крім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та човен.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку".