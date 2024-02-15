Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Херсонщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 17:33
ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Херсонщині
ілюстративне фото ССО

Сили спецоперацій ЗСУ розповіли, як знищили та зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку.

Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"

Деталі: Повідомляється, що під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку (за даними УП – на Херсонщині –ред.) оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Реклама:

Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

Спецпризначенці зазначають, що крім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та човен.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку".

Теми: ССОХерсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

ССО
ССО розповіли про спецоперацію "Цитадель": у Чорному морі підірвано РЛС ворога
ССО навели вогонь HIMARS на російські "Гради"
Снайпери ССО знищили російських розвідників
Останні новини
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:45
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: