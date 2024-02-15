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ССО показали уничтожение и зачистку постов врага на Херсонщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 17:33
ССО показали уничтожение и зачистку постов врага на Херсонщине
иллюстративное фото ССО

Силы спецопераций ВСУ рассказали, как уничтожили и зачистили наблюдательные посты врага на Южном направлении.

Источник: пресс-служба ССО, "Украинская правда"

Детали: Сообщается, что во время ведения специальной разведки на Южном направлении (по данным УП - на Херсонщине -ред.) операторы 73-го морского центра ССО обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника.

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Для уничтожения врага оператор БпАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО.

Спецназовцы отмечают, что кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и лодка.

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Дословно: "Профессионально осуществленные специальные действия операторов ССО в дальнейшем позволят контролировать больше участков на данном направлении".

Темы: ССОХерсонская областьвойна
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