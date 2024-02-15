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Члени НАТО зобов’язалися поставити Україні мільйон дронів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 18:09
Члени НАТО зобов’язалися поставити Україні мільйон дронів
Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов’язання щодо постачання дронів для ЗСУ.

Джерело: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Це рішення було ухвалене за підсумками дводенних переговорів – спершу у форматі "Рамштайн", а потім у форматі Ради Україна-НАТО. "За останні кілька днів ми побачили нові зобов’язання союзників щодо допомоги Україні", – зауважив генсек.

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Він, зокрема, повідомив про першу домовленість "коаліції дронів", яку очолять Британія та Латвія. "Група членів НАТО виступили з метою постачання Україні одного мільйона дронів", – повідомив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що Альянс є практично ексклюзивним постачальником військової допомоги Україні: "Разом члени НАТО забезпечують понад 99% військової допомоги". При цьому Столтенберг підкреслив, що часто – як і у випадку з дронами – лідерство у постачанні допомоги беруть на себе не США, а європейські члени, що є також відповіддю на занепокоєння у Вашингтоні щодо недостатнього фінансування оборонних витрат з боку європейських держав.

Як повідомлялося, на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників.

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Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.

Теми: НАТОбезпілотникиУкраїна
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