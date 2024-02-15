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Члены НАТО обязались поставить Украине миллион дронов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 18:09
Члены НАТО обязались поставить Украине миллион дронов
Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Во время встречи министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе партнеры дали Украине обязательства по поставкам дронов для ВСУ.

Источник: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров – сначала в формате "Рамштайн", а затем в формате Совета Украина-НАТО. "За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине", – отметил генсек.

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Он, в частности, сообщил о первой договоренности "коалиции дронов", которую возглавят Великобритания и Латвия. "Группа членов НАТО выступили с целью поставки Украине одного миллиона дронов", – сообщил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине: "Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи". При этом Столтенберг подчеркнул, что часто – как и в случае с дронами – лидерство в поставках помощи берут на себя не США, а европейские члены, что является также ответом на беспокойство в Вашингтоне по поводу недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны европейских государств.

Как сообщалось, на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников.

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Также стало известно, что НАТО и Украина создают совместный учебный центр в Польше.

Темы: НАТОбеспилотникиУкраина
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