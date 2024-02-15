Росіяни вдарили по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
Окупаційні російські війська 15 лютого вдарили двома керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Вільхуватської громади, загинуло подружжя та 17-річна дівчина.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина.
Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених".
Деталі: Пізніше Синєгубов уточнив, що поряд з автомобілем виявили тіло дівчини близько 17 років.
Оновлено о 21:18: Синєгубов уточнив, що загиблій жінці було 58 років, чоловіку – 56. Дані загиблої дівчини встановлюються.
Також постраждали 54-річна жінка, вона госпіталізована у важкому стані, та 53-річний чоловік.