Росіяни вдарили по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина

Окупаційні російські війська 15 лютого вдарили двома керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Вільхуватської громади, загинуло подружжя та 17-річна дівчина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Зафіксоване влучання в автомобіль з цивільними: щонайменше двоє загиблих мирних жителів – чоловік та його дружина.

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Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених".

Деталі: Пізніше Синєгубов уточнив, що поряд з автомобілем виявили тіло дівчини близько 17 років.

Оновлено о 21:18: Синєгубов уточнив, що загиблій жінці було 58 років, чоловіку – 56. Дані загиблої дівчини встановлюються.

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Також постраждали 54-річна жінка, вона госпіталізована у важкому стані, та 53-річний чоловік.

Фото - голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Фото - голова Харківської ОВА Олег Синєгубов