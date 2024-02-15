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Россияне ударили по автомобилю на Харьковщине: погибли супруги и 17-летняя девушка

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 февраля 2024, 21:22
Россияне ударили по автомобилю на Харьковщине: погибли супруги и 17-летняя девушка
Фото из Telegram Олега Синегубова

Оккупационные российские войска 15 февраля ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по населенному пункту Вильхуватской громады, погибли супруги и 17-летняя девушка.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими: по меньшей мере два погибших мирных жителя – муж и его жена.

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Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых. 

Детали: Позже Синегубов уточнил, что рядом с автомобилем обнаружили тело девушки около 17 лет.

Обновлено в 21:18: Синегубов уточнил, что погибшей женщине было 58 лет, мужчине – 56. Данные погибшей девушки устанавливаются.

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Также пострадали 54-летняя женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии и 53-летний мужчина.

 
Фото - глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
 
Фото - глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
 
Фото - глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Темы: войнажертвыХарьковская область
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