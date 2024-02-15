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99 работников СМИ погибли в 2023 году в мире, из них двое в Украине – CPJ

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 февраля 2024, 20:54

Комитет защиты журналистов подсчитал, что в 2023 году во всем мире погибли 99 журналистов и работников медиа. Это почти на 44% больше, чем в 2022 году.

Источник: отчет Комитет защиты журналистов, Радио Свобода

Детали: Большинство из погибших, 72 человека, были убиты за три первых месяца войны между Израилем и группировкой "Хамас". Из них большинство – палестинцев.

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По данным Комитета защиты журналистов, в Украине в 2023 году сократилось количество случаев гибели сотрудников медиа: погибли два человека – украинец Богдан Битик и француз Арман Сольден. В 2022 году были убиты 13 журналистов и работников медиа.

CPJ отметил улучшение подготовки и осведомленности журналистов, работающих в зоне боевых действий, а также локализацию зон боевых действий и введение более строгих правил со стороны украинских властей для аккредитации журналистов.

Однако, как отмечает комитет, сотрудники СМИ в Украине все равно постоянно находятся в зоне риска.

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Напомним: Международная организация "Репортеры без границ" подсчитала, что более 100 украинских и иностранных журналистов, аккредитованных в Украине, пострадали от российской агрессии за два года полномасштабной войны в Украине.

Темы: СМИвойна
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