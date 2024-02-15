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У Міноборони розповіли деталі спільного центру України та НАТО у Бидгощі

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 15 лютого 2024, 21:14
У Міноборони розповіли деталі спільного центру України та НАТО у Бидгощі
Фото: Getty Images

Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти України та НАТО, який буде створений у польському Бидгощі, стане першою подібною інституцією, покликаною посилити співпрацю та обмін досвідом між Києвом та Альянсом.

Источник: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони

Детали: Як ідеться в пресрелізі відомства, центр у Бидгощі займатиметься спільним аналізом та узагальненням досвіду у сфері оборони та безпеки та вдосконаленням системи підготовки та військової освіти.

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Також центр буде допомагати в підвищенні рівня взаємосумісності Збройних Сил України та сил НАТО, а також розвитку спроможностей українського війська.

"Це перша спільна інституція Альянсу та України. Фінальна ціль – досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО", – пояснив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Рішення про створення нової структури, що забезпечить тіснішу взаємодію ЗСУ з Альянсом, було ухвалене 15 лютого на засіданні Ради Україна-НАТО.

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Як відомо, у Бидгощі вже зараз діє загальновидовий центр бойової підготовки Об’єднаних збройних сил НАТО; очевидно, новий Центр діятиме у рамках цієї структури.

Як повідомлялося, генсек НАТО також пояснив, чому США не вийдуть зі складу Альянсу. Детально про зустріч у Брюсселі дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".

Теми: МіноборониНАТО
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