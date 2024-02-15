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В Минобороны рассказали детали совместного центра Украины и НАТО в Быдгоще

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 21:14
В Минобороны рассказали детали совместного центра Украины и НАТО в Быдгоще
Фото: Getty Images

Совместный центр по анализу, подготовке и образованию Украины и НАТО, который будет создан в польском Быдгоще, станет первой подобной институцией, призванной усилить сотрудничество и обмен опытом между Киевом и Альянсом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны

Детали: Как говорится в пресс-релизе ведомства, центр в Быдгоще будет заниматься совместным анализом и обобщением опыта в сфере обороны и безопасности и совершенствованием системы подготовки и военного образования.

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Также центр будет помогать в повышении уровня совместимости Вооруженных Сил Украины и сил НАТО, а также развития возможностей украинской армии.

"Это первая совместная институция Альянса и Украины. Финальная цель – достижение полной взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и сил стран НАТО", – пояснил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Решение о создании новой структуры, которая обеспечит более тесное взаимодействие ВСУ с Альянсом, было принято 15 февраля на заседании Совета Украина-НАТО.

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Как известно, в Быдгоще уже сейчас действует общевидовой центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО; очевидно, новый Центр будет действовать в рамках этой структуры.

Как сообщалось, генсек НАТО также объяснил, почему США не выйдут из состава Альянса. Подробно о встрече в Брюсселе смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Темы: МинобороныНАТО
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