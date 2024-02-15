Німеччина почала передавати Україні пакет військової допомоги на суму 100 млн євро 

Україна почала отримувати від Німеччини пакет військової допомоги на 100 мільйонів євро, до складу якого входять транспортна техніка й снаряди для безпілотників.

Джерело: заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у межах засідання у форматі "Рамштайн", його цитує пресслужба Міноборони ФРН 15 лютого, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Пісторіуса, про пакет допомоги оголосив генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстена Броєр під час візиту до України минулого тижня, де він зустрівся з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським.

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До пакета, серед іншого, входять протимінні машини із захистом від засідок (MRV), бомби для озброєння малих безпілотників, 77 ваговозів MULTI 1A1, медичне обладнання і комплекти запчастин для різних систем озброєння.

"Це озброєння вже надійшло або найближчим часом надійде до Збройних сил України. За словами міністра, постачання та ремонт стануть ще більш важливими, ніж раніше, на третьому році війни", – йдеться в пресрелізі Міноборони Німеччини.

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина за останні дні вже передала Україні додаткові 155-міліметрові боєприпаси, танки для розмінування, інженерну техніку та розвідувальні безпілотники.

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Крім того, міністри оборони Німеччини та Франції 14 лютого підписали угоду про створення "коаліції спроможностей" для розбудови протиповітряної оборони України.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що керівництво Росії не має сподіватися, що західна підтримка України починає слабшати.