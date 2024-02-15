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Германия начала передавать Украине пакет военной помощи на сумму 100 млн евро

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 21:31
Германия начала передавать Украине пакет военной помощи на сумму 100 млн евро
Getty Images

Украина начала получать от Германии пакет военной помощи на 100 миллионов евро, в состав которого входят транспортная техника и снаряды для беспилотников.

Источник: заявил министр обороны Германии Борис Писториус в рамках заседания в формате "Рамштайн", его цитирует пресс-служба Минобороны ФРГ 15 февраля, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Писториуса, о пакете помощи объявил генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстена Бройер во время визита в Украину на прошлой неделе, где он встретился с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сирским.

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В пакет, среди прочего, входят противоминные машины с защитой от засад (MRV), бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 тяжеловозов MULTI 1A1, медицинское оборудование и комплекты запчастей для различных систем вооружения.

"Это вооружение уже поступило или в ближайшее время поступит в Вооруженные силы Украины. По словам министра, поставки и ремонт станут еще более важными, чем раньше, на третьем году войны", – говорится в пресс-релизе Минобороны Германии.

Также Писториус напомнил, что Германия за последние дни уже передала Украине дополнительные 155-миллиметровые боеприпасы, танки для разминирования, инженерную технику и разведывательные беспилотники.

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Кроме того, министры обороны Германии и Франции 14 февраля подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что руководство России не должно надеяться, что западная поддержка Украины начинает ослабевать.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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