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Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 15 лютого 2024, 22:53
Зеленський: Ситуація на кордоні з Польщею – це порушення принципів солідарності 
СКРІНШОТ ВІДЕО FARMER.PL

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю терміново переговорити з польським колегою щодо прикордонної ситуації з Польщею.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Доручив Прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою. Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів.

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Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна разом із Польщею має визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 9 лютого фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон. 

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.

Теми: ЗеленськийПольща
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