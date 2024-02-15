Зеленский: Ситуация на границе с Польшей – это нарушение принципов солидарности

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой по пограничной ситуации с Польшей.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Поручил Премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой. Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности происходящего и продолжающегося в отношении наших граждан и украинских грузов.

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Украинское зерно на асфальте – это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Мы, несмотря ни на что, защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему".

Детали: Зеленский отметил, что Украина вместе с Польшей должна определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских.