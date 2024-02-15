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Зеленский: Ситуация на границе с Польшей – это нарушение принципов солидарности

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 15 февраля 2024, 22:53
Зеленский: Ситуация на границе с Польшей – это нарушение принципов солидарности
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю срочно переговорить с польским коллегой по пограничной ситуации с Польшей.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Поручил Премьер-министру Украины срочно переговорить с польским коллегой. Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности происходящего и продолжающегося в отношении наших граждан и украинских грузов.

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Детали: Зеленский отметил, что Украина вместе с Польшей должна определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из России на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских.

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Темы: ЗеленскийПольша
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