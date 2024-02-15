Іспанія на "Рамштайні" оголосила про надання Україні бронетранспортерів М113

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") напередодні, 14 лютого, оголосила про відправлення Києву партії бронетранспортерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на іспанське Міноборони.

Деталі: Роблес оголосила учасникам "Рамштайну" про швидке відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, два з яких переобладнали в машини швидкої допомоги.

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Далі Іспанія планує відправити декілька пожежних, снігоприбиральних і транспортних машин для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два малі човни, електрогенератор і водоочисну установку.

Голова Міноборони Іспанії також поінформувала про "відвантаження різного озброєння для протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій", повідомили у відомстві без подробиць.

Іспанія також висловила готовність долучитись до шести коаліцій сил і засобів, створених у межах "Рамштайну" для розбудови довгострокових оборонних спроможностей України.

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Нагадаємо, вперше про відправлення бронетранспортерів М113 Іспанія оголосила ще в лютому 2023 року.

Як повідомлялося, на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.