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Испания на "Рамштайн" объявила о предоставлении Украине бронетранспортеров М113

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 15 февраля 2024, 23:19
Испания на Рамштайн объявила о предоставлении Украине бронетранспортеров М113
бронетранспортер М113 иллюстративное фото из Википедии

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") накануне, 14 февраля, объявила об отправке Киеву партии бронетранспортеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на испанское Минобороны

Детали: Роблес объявила участникам "Рамштайн" о скорой отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, два из которых переоборудовали в машины скорой помощи.

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Далее Испания планирует отправить несколько пожарных, снегоуборочных и транспортных машин для перевозки личного состава, а также другое оборудование, в частности две малые лодки, электрогенератор и водоочистительную установку.

Глава Минобороны Испании также проинформировала об "отгрузке различного вооружения для противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций", сообщили в ведомстве без подробностей.

Испания также выразила готовность присоединиться к шести коалициям сил и средств, созданных в рамках "Рамштайна" для развития долгосрочных оборонных возможностей Украины.

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Напомним, впервые об отправке бронетранспортеров М113 Испания объявила еще в феврале 2023 года.

Как сообщалось, на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.

Темы: Испанияпомощь Украинеоружие
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