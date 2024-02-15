Испания на "Рамштайн" объявила о предоставлении Украине бронетранспортеров М113

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") накануне, 14 февраля, объявила об отправке Киеву партии бронетранспортеров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на испанское Минобороны

Детали: Роблес объявила участникам "Рамштайн" о скорой отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, два из которых переоборудовали в машины скорой помощи.

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Далее Испания планирует отправить несколько пожарных, снегоуборочных и транспортных машин для перевозки личного состава, а также другое оборудование, в частности две малые лодки, электрогенератор и водоочистительную установку.

Глава Минобороны Испании также проинформировала об "отгрузке различного вооружения для противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций", сообщили в ведомстве без подробностей.

Испания также выразила готовность присоединиться к шести коалициям сил и средств, созданных в рамках "Рамштайна" для развития долгосрочных оборонных возможностей Украины.

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Напомним, впервые об отправке бронетранспортеров М113 Испания объявила еще в феврале 2023 года.

Как сообщалось, на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.