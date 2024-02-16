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На Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 00:10
На Полтавщині пролунав вибух – ЗМІ
Ілюстративне фото з Getty Image

У Полтавській області під час оголошеної повітряної тривоги через ракетну небезпеку пролунав вибух.

Джерело: Суспільне Полтава, Повітряні сили

Дослівно Суспільне: "У Миргородському районі пролунав вибух, повідомили Суспільному місцеві".

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Деталі: Ввечері 15 лютого ПС повідомили, що повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямках.

Також Повітряні сили повідомляли про ворожі ракети "в напрямку Миргорода".

Теми: Полтавська областьвибухповітряна тривога
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