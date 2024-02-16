На Полтавщине прогремел взрыв – СМИ
Пятница, 16 февраля 2024, 00:10
В Полтавской области во время объявленной воздушной тревоги из-за ракетной опасности прогремел взрыв.
Источник: Суспільне Полтава, Воздушные силы
Дословно Суспільне: "В Миргородском районе прогремел взрыв, сообщили Общественному местные".
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Детали: Вечером 15 февраля ВС сообщили, что воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.
Также Воздушные силы сообщали о вражеских ракетах "в направлении Миргорода".