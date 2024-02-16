ЗМІ: Перший у 2024 році саміт G7 планується на річницю вторгнення Росії в Україну
П'ятниця, 16 лютого 2024, 00:32
Головуюча цього року у "Групі семи" Італія планує скликати перший саміт на 24 лютого – другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське інформагентство ANSA
Деталі: Саміт G7 24 лютого має відбутись у форматі відеоконференції.
Реклама:
Чи буде на ньому присутній Володимир Зеленський, не уточнюється, але минулого року на зустріч лідерів "Групи семи" президент України був запрошений.
Передісторія:
З 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.
ВІДЕО ДНЯ
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.