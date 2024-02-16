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ЗМІ: Перший у 2024 році саміт G7 планується на річницю вторгнення Росії в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 16 лютого 2024, 00:32
ЗМІ: Перший у 2024 році саміт G7 планується на річницю вторгнення Росії в Україну
прапори країн групи G7, фото: GETTY IMAGES

Головуюча цього року у "Групі семи" Італія планує скликати перший саміт на 24 лютого – другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське інформагентство ANSA

Деталі: Саміт G7 24 лютого має відбутись у форматі відеоконференції.

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Чи буде на ньому присутній Володимир Зеленський, не уточнюється, але минулого року на зустріч лідерів "Групи семи" президент України був запрошений.

Передісторія:

З 1 січня Італія розпочала головування у G7, змінивши в цій ролі Японію.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше запевнив, що Україна залишатиметься одним із ключових пріоритетів під час головування його країни в "Групі семи" у 2024 році.

Теми: G7Італія
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