СМИ: Первый в 2024 году саммит G7 планируется на годовщину вторжения России в Украину

Председательствующая в этом году в "Группе семи" Италия планирует созвать первый саммит на 24 февраля – вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское информагентство ANSA

Детали: Саммит G7 24 февраля должен состояться в формате видеоконференции.

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Будет ли на нем присутствовать Владимир Зеленский, не уточняется, но в прошлом году на встречу лидеров "Группы семи" президент Украины был приглашен.

Предыстория:

С 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее заверил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.