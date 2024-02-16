Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
Минулої доби росіяни вдарили по 7 громадах Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.
Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.
По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.
По Великописарівській громаді здійснено мінометні обстріли, 44 вибухи та обстріл з СПГ, 3 вибухи.
У Свеській громаді з території РФ прослуховувалось кулеметні та автоматні черги.
В Шалигинській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 2 вибухи.
По Есманьській громаді був обстріл з FPV-дрона, 1 вибух.
По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 16 вибухів та мінометів, 4 вибухи.
На територію Білопільської громади ворог скинув 12 мін.