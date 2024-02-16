Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін

руйнування на Сумщині, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Минулої доби росіяни вдарили по 7 громадах Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.

По Великописарівській громаді здійснено мінометні обстріли, 44 вибухи та обстріл з СПГ, 3 вибухи.

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У Свеській громаді з території РФ прослуховувалось кулеметні та автоматні черги.

В Шалигинській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 2 вибухи.

По Есманьській громаді був обстріл з FPV-дрона, 1 вибух.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 16 вибухів та мінометів, 4 вибухи.

На територію Білопільської громади ворог скинув 12 мін.