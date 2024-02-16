Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін

Ольга Глущенко П'ятниця, 16 лютого 2024, 06:12
Ворог бив по Сумщині, на одну із громад скинув 12 мін
руйнування на Сумщині, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Минулої доби росіяни вдарили по 7 громадах Сумської області, на одну із громад скинули 12 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи.

Реклама:

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.

По Великописарівській громаді здійснено мінометні обстріли, 44 вибухи та обстріл з СПГ, 3 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Свеській громаді з території РФ прослуховувалось кулеметні та автоматні черги.

В Шалигинській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 2 вибухи.

По Есманьській громаді був обстріл з FPV-дрона, 1 вибух.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, 16 вибухів та мінометів, 4 вибухи.

На територію Білопільської громади ворог скинув 12 мін.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії: постраждало подружжя

Зеленський: Російські війська користуються затримками в допомозі України

Зеленський оцінив кризу на кордоні з Польщею: Ситуація не в зерні, а в політиці

Сійярто заявив, що Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС

На корупційній схемі викрили чиновників Запорізької облради

110 бригада заявила, що росіяни мали евакуювати поранених із "Зеніту", а натомість – розстріляли

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Сумська область
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
Обстріли Сумщини: за добу – понад 150 вибухів, на одну із громад ворог скинув 12 мін
Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: троє загиблих
Останні новини
03:06
Міністерка оборони Нідерландів: "Ми вже передаємо безпілотники Україні"
02:02
Телеканал "Еспресо" заявив про злам ефірної системи
01:36
Канада навесні передасть Україні понад 800 дронів
01:14
Над Брянською областю РФ було знищено український дрон – губернатор
00:36
Прем’єр Фінляндії: Те, що робить Орбан щодо Швеції, допомагає Путіну
00:06
На Полтавщині та у Дніпрі було чутно звуки вибухів – ЗМІ
23:44
В Україні побільшало мільйонерів – Гетманцев
23:37
Боррель: Держави-члени можуть закупати снаряди для України за межами ЄС
23:30
оновлюєтьсяУ низці областей повітряна тривога: росіяни запустили ударні БпЛА
23:25
Манєвська здобула срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики
Усі новини...
Реклама: