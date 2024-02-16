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Враг бил по Сумщине, на одну из общин сбросил 12 мин

Ольга ГлущенкоПятница, 16 февраля 2024, 06:12
Враг бил по Сумщине, на одну из общин сбросил 12 мин
разрушения на Сумщине, иллюстративное фото GETTY IMAGES

За прошедшие сутки россияне ударили по 7 общинах Сумской области, на одну из общин сбросили 12 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва.

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Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Свесская громады.

По Хотинской общине враг бил из минометов, 4 взрыва.

По Великописаревской громаде осуществлены минометные обстрелы, 44 взрыва и обстрел из СПГ, 3 взрыва.

ВИДЕО ДНЯ

В Свесской общине с территории РФ прослушивались пулеметные и автоматные очереди.

В Шалигинской общине зафиксированы минометные обстрелы, 2 взрыва.

По Есманьской громаде был обстрел с FPV-дрона, 1 взрыв.

По Краснопольской общине россияне ударили из артиллерии, 16 взрывов и минометов, 4 взрыва.

На территорию Белопольской громады враг сбросил 12 мин.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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