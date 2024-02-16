Росіяни заявляють про атаку 5 українських БпЛА

Міноборони Росії вранці 16 лютого заявило про атаку українських бузпілотників, які нібито були знищені над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря.

Джерело: МО РФ

Деталі: У заяві російського відомства йдеться про те, що безпілотники атакували "об'єкти на території Російської Федерації".

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Дослівно: "Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) і над акваторією Чорного моря (4 БПЛА)".