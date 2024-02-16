Россияне заявляют об атаке 5 украинских БпЛА
Пятница, 16 февраля 2024, 06:18
Минобороны России утром 16 февраля заявило об атаке украинских бузпилотников, которые якобы были уничтожены над Белгородской областью и акваторией Черного моря.
Источник: МО РФ
Детали: В заявлении российского ведомства говорится о том, что беспилотники атаковали "объекты на территории Российской Федерации".
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Дословно: "Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)".