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Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 16 лютого 2024, 07:31
Росіяни активно атакують поблизу Авдіївки, за добу тут було 28 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, найактивніше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, завдали 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах; загалом протягом доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 лютого у Facebook

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 28 атак окупантів в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Повідомляється, що згідно з прийнятим рішенням, на цьому напрямку відбувається планове підсилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку захисники відбили 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні штурми.

Водночас авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу росіян. Також, наприкінці минулої доби сили протиповітряної оборони знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції окупантів.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьГенштаб
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