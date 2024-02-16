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Россияне активно атакуют вблизи Авдеевки, за сутки здесь было 28 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 16 февраля 2024, 07:31
Россияне активно атакуют вблизи Авдеевки, за сутки здесь было 28 боестолкновений − Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россияне продолжают давить по всей линии фронта, активнее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях, нанесли 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершили 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам; всего в течение суток на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 февраля в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 28 атак оккупантов в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Сообщается, что согласно принятому решению, на этом направлении происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак россиян неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

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На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 34 атаки.

На Новопавловском направлении защитники отбили 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 3 безуспешных штурма.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава россиян. Также в конце прошлых суток силы противовоздушной обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции оккупантов.

  

Темы: Донецкая областьЗапорожская областьГенштаб
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