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Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів

Ірина БалачукП'ятниця, 16 лютого 2024, 07:53
Втрати Росії у війні перевалили за 400 тисяч солдатів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу захисники ліквідували 1 210 окупантів, 39 ББМ та 23 танки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 400 300 (+1 210) осіб,
  • танків − 6 465 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 12 129 (+39) од,
  • артилерійських систем − 9 641 (+21) од,
  • РСЗВ − 984 (+0) од,
  • засобів ППО − 671 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 408 (+4) од,
  • крилатих ракет − 1 895 (+13) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 716 (+25) од,
  • спеціальної техніки − 1528 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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