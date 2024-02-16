Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери России в войне перевалили за 400 тысяч солдат

Ирина БалачукПятница, 16 февраля 2024, 07:53
Потери России в войне перевалили за 400 тысяч солдат
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1 210 оккупантов, 39 ББМ и 23 танка россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери России с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 400 300 (+1 210) человек,
  • танков − 6 465 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 129 (+39) ед,
  • артиллерийских систем − 9 641 (+21) ед,
  • РСЗО − 984 (+0) ед,
  • средств ПВО − 671 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 408 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 895 (+13) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 716 (+25) ед,
  • специальной техники − 1528 (+4) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокада 6 пунктов пропуска с Польшей продолжается: в ГПСУ рассказали, что и как едет

фотоВСУ ударили по полигону армии РФ во время построения: уничтожено не менее 60 оккупантов – СМИ

ISW объяснил, для чего Шойгу соврал о захвате Крынок

Пентагон назвал "стратегическим" выход украинских сил из Авдеевки

В ОК "Юг" опровергли заявление Шойгу о захвате плацдарма на левом берегу Днепра

В больнице скончался второй украинец, раненный ножом в немецком Оберхаузене

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Россияне заявляют об атаке 5 украинских БпЛА
У Байдена предостерегли Путина от вмешательства в американские выборы
"Россияне стянули в Авдеевку элитные войска" – командир подразделения "Terra" 3-й ОШБр
Последние новости
11:21
Генконсул Польши во Львове о действиях фермеров на границе: Стыд и позор, не верю, что это поляки
11:16
В прошлом году в Украине зафиксировали новый антирекорд мошенничества
11:13
В правительстве Польши подтвердили, что украинское зерно не остается в стране
11:10
ПриватБанк запустил услугу автоматического заполнения календаря налоговых отчетов
11:08
инфографикаКМИС: Стало немного меньше тех, кто верит в полную деоккупацию Украины
11:07
Миллиардер Безос завершил продажу 50 млн акций Amazon на 8,5 миллиарда долларов
11:05
Украинцы считают США и Польшу дружественными странами, но процент падает – опрос
11:04
Количество раненых из-за удара по Краматорску возросло до 7
11:01
Курс валют на 21 февраля: гривня продолжает стремительное падение
10:59
Пропагандисты заявили о самоубийстве Z-блогера, который имел конфликт с Соловьевым
Все новости...
Реклама: