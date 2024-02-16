Потери России в войне перевалили за 400 тысяч солдат
Пятница, 16 февраля 2024, 07:53
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 1 210 оккупантов, 39 ББМ и 23 танка россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери России с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 400 300 (+1 210) человек,
- танков − 6 465 (+23) ед,
- боевых бронированных машин − 12 129 (+39) ед,
- артиллерийских систем − 9 641 (+21) ед,
- РСЗО − 984 (+0) ед,
- средств ПВО − 671 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 408 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 895 (+13) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 716 (+25) ед,
- специальной техники − 1528 (+4) ед.
Данные уточняются.