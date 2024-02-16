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У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу

Ірина БалачукП'ятниця, 16 лютого 2024, 08:34
У Херсоні зупинилися тролейбуси: окупанти обстрілами пошкодили мережу
Наслідки російських ударів по Херсону. Фото ілюстративне з Telegram Романа Мрочка

Окупанти били по Херсону і пошкодили контактну мережу комунального транспорту − станом на 8 ранку 16 лютого у місті не курсують тролейбуси, за добу у результаті російських обстрілів загинула одна людина, також частково відсутнє водопостачання.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська МВА у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Знову у результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що зараз не можливо вивести тролейбуси на маршрути.

Фахівці КП "Херсонелектротранс" проводять роботи з відновлення мережі".

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Деталі: Він зазначив, що після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії.

Прокудін додав, що за минулу добу росіяни 14 разів обстрілювали область з артилерії, мінометів, РСЗВ, запускали БпЛА. Загалом окупанти випустили по мирних населених пунктах 50 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула.

Пізніше Мрочко повідомив, що внаслідок нічних атак росіян також пошкоджений водогін, через що через що на Житлоселищі частково відсутнє водопостачання.

"Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів. Про завершення робіт і відновлення подачі води ми повідомимо додатково", − повідомив голова МВА.

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Теми: Херсонтранспортвійна
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