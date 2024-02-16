В Херсоне остановились троллейбусы: оккупанты обстрелами повредили сеть

Последствия российских ударов по Херсону. Фото иллюстративное из Telegram Романа Мрочко

Оккупанты били по Херсону и повредили контактную сеть коммунального транспорта − по состоянию на 8 утра 16 февраля в городе не курсируют троллейбусы, за сутки в результате российских обстрелов погиб один человек, также частично отсутствует водоснабжение.

Источник: глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская МВА в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Опять в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть, из-за чего сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты.

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Специалисты КП "Херсонэлектротранс" проводят работы по восстановлению сети".

Детали: Он отметил, что после устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии.

Прокудин добавил, что за минувшие сутки россияне 14 раз обстреливали область из артиллерии, минометов, РСЗО, запускали БпЛА. В общем оккупанты выпустили по мирным населенным пунктам 50 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб.

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Позже Мрочко сообщил, что в результате ночных атак россиян также поврежден водопровод, из-за чего на Жилпоселке частично отсутствует водоснабжение.

"Аварийные бригады работают над устранением последствий вражеских обстрелов. О завершении работ и восстановлении подачи воды мы сообщим дополнительно", − сообщил глава ГВА.