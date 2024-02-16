Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Євросоюз начебто вже склав "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, щоб наносити удари вглиб Росії.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України - потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії".

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Деталі: За його словами начебто європейці виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

Лавров також поскаржився в дусі російської пропаганди, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

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