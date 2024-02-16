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Лавров боїться отримання Україною далекобійної зброї, яка дістане до "серця Росії"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 лютого 2024, 11:09
Лавров боїться отримання Україною далекобійної зброї, яка дістане до серця Росії
Сергій Лавров, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Євросоюз начебто вже склав "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, щоб наносити удари вглиб Росії.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Лаврова: "За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України - потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії".

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Деталі: За його словами начебто європейці виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

Лавров також поскаржився в дусі російської пропаганди, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

Що було раніше:

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  • У січні Велика Британія запропонувала Німеччині варіант, як бути з небажанням Берліна давати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.
  • Питання отримання ракет Taurus із дальністю до 500 кілометрів активно порушується з літа минулого року. ЗМІ повідомляли, що Берлін не бажає йти на такий крок, побоюючись ескалації через удари своїм ракетами по території РФ та інфраструктурі Кримського мосту.

Теми: ЛавровРосіязброяУкраїна
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