Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Евросоюз якобы уже составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, чтобы наносить удары вглубь России.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Лаврова: "По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставки дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России".

Реклама:

Детали: По его словам вроде бы европейцы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.

Лавров также пожаловался в духе российской пропаганды, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ