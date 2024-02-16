Лавров боится получения Украиной дальнобойного оружия, которое достанет до "сердца России"
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Евросоюз якобы уже составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, чтобы наносить удары вглубь России.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Прямая речь Лаврова: "По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставки дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России".
Детали: По его словам вроде бы европейцы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.
Лавров также пожаловался в духе российской пропаганды, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.
Что предшествовало:
- В январе Великобритания предложила Германии вариант, как быть с нежеланием Берлина давать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
- Вопрос получения ракет Taurus с дальностью до 500 километров активно поднимается с лета прошлого года. СМИ сообщали, что Берлин не желает идти на такой шаг, опасаясь эскалации из-за ударов своим ракетами по территории РФ и инфраструктуре Крымского моста.