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Цивільні підірвалися на міні в Харківській області: двоє загинули, один поранений

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 11:25
Цивільні підірвалися на міні в Харківській області: двоє загинули, один поранений
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНТОТ

У Харківській області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення.

Джерело: ДСНС України, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі.

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Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні".

Деталі: ДСНС наголосила,  що деокуповані території "усіяні" вибухонебезпечними предметами. Служба просить пересуватися лише перевіреними шляхами, не торкатися підозрілих предметів та не намагатися їх переміщати.

Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.

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Теми: Харківська областьвійнажертвирозмінування
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