Цивільні підірвалися на міні в Харківській області: двоє загинули, один поранений
У Харківській області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення.
Джерело: ДСНС України, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Дослівно: "Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі.
Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні".
Деталі: ДСНС наголосила, що деокуповані території "усіяні" вибухонебезпечними предметами. Служба просить пересуватися лише перевіреними шляхами, не торкатися підозрілих предметів та не намагатися їх переміщати.
Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.