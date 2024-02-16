Цивільні підірвалися на міні в Харківській області: двоє загинули, один поранений

У Харківській області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранення.

Джерело: ДСНС України, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "Двоє людей загинули, ще один травмований внаслідок підриву на боєприпасі.

Реклама:

Подія сталася у п’ятницю поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні".

Деталі: ДСНС наголосила, що деокуповані території "усіяні" вибухонебезпечними предметами. Служба просить пересуватися лише перевіреними шляхами, не торкатися підозрілих предметів та не намагатися їх переміщати.

Оновлено: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що трагедія сталася зранку. Двоє чоловіків 25 та 50 років загинули. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.