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Гражданские подорвались на мине в Харьковской области: двое погибли, один ранен

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 февраля 2024, 11:25
Гражданские подорвались на мине в Харьковской области: двое погибли, один ранен
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНТОТ

В Харьковской области в результате подрыва на противопехотной мине погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Источник: ГСЧС Украины, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Два человека погибли, еще один травмирован в результате подрыва на боеприпасе.

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Происшествие произошло в пятницу вблизи с. Долгенькое Изюмского района. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине".

Детали: ГСЧС отметила, что деоккупированные территории "усеяны" взрывоопасными предметами. Служба просит передвигаться только проверенными путями, не касаться подозрительных предметов и не пытаться их перемещать.

Обновлено: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что трагедия произошла утром. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил осколочное ранение.

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Темы: Харьковская областьвойнажертвыразминирование
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