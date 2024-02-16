Гражданские подорвались на мине в Харьковской области: двое погибли, один ранен

В Харьковской области в результате подрыва на противопехотной мине погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Источник: ГСЧС Украины, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Дословно: "Два человека погибли, еще один травмирован в результате подрыва на боеприпасе.

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Происшествие произошло в пятницу вблизи с. Долгенькое Изюмского района. Предварительно, люди подорвались на противопехотной мине".

Детали: ГСЧС отметила, что деоккупированные территории "усеяны" взрывоопасными предметами. Служба просит передвигаться только проверенными путями, не касаться подозрительных предметов и не пытаться их перемещать.

Обновлено: Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что трагедия произошла утром. Двое мужчин 25 и 50 лет погибли. Еще один 30-летний мужчина госпитализирован, получил осколочное ранение.