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Херсон під російським вогнем: ворог влучив у будинки й обстріляв медзаклад

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 11:35
Херсон під російським вогнем: ворог влучив у будинки й обстріляв медзаклад
скриншот

Від ранку п’ятниці 16 лютого російські окупанти криють вогнем Херсон: постраждав медичний заклад та приватна забудова.

Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Обстріляли один із медичних закладів. Там вибило з три десятки шибок.

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Через дві години атакували приватний сектор. Влучання – по житлових будинках та господарчих спорудах. На місці "прильоту" вирувала пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці".

Деталі: Прокудін додав, що внаслідок цих обстрілів, на щастя, цивільні не постраждали.

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Теми: Херсонвійна
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