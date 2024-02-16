Херсон під російським вогнем: ворог влучив у будинки й обстріляв медзаклад
П'ятниця, 16 лютого 2024, 11:35
Від ранку п’ятниці 16 лютого російські окупанти криють вогнем Херсон: постраждав медичний заклад та приватна забудова.
Джерело: очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах
Пряма мова: "Обстріляли один із медичних закладів. Там вибило з три десятки шибок.
Реклама:
Через дві години атакували приватний сектор. Влучання – по житлових будинках та господарчих спорудах. На місці "прильоту" вирувала пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці".
Деталі: Прокудін додав, що внаслідок цих обстрілів, на щастя, цивільні не постраждали.
ВІДЕО ДНЯ