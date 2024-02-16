Херсон под российским огнем: враг попал в дома и обстрелял медучреждение
Пятница, 16 февраля 2024, 11:35
С утра пятницы 16 февраля российские оккупанты обстреливают Херсон: пострадало медицинское учреждение и частная застройка.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях
Прямая речь: "Обстреляли одно из медицинских учреждений. Там выбило с три десятка стекол.
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Через два часа атаковали частный сектор. Попадание - по жилым домам и хозяйственным постройкам. На месте "прилета" бушевал пожар. Его оперативно ликвидировали пожарные".
Детали: Прокудин добавил, что в результате этих обстрелов, к счастью, гражданские не пострадали.
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