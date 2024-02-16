Поляки заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною: терміни не відомі

У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею ускладнено рух вантажівок через блокування польських аграріїв.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд".

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Деталі: За даними ДПСУ, на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Прикордонники просять перевізників врахувати цю інформацію.

Пункт пропуску "Краківець-Корчова" став шостим пунктом пропуску на українсько-польському кордоні, де здійснюється блокування руху вантажівок. Наразі інформації щодо термінів проведення блокування руху немає.