Поляки заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной: сроки не известны

В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей затруднено движение грузовиков из-за блокирования польских аграриев.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Дословно: "По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии начали блокирование движения для грузовых транспортных средств. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд".

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Детали: По данным ГПСУ, на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется.

Пограничники просят перевозчиков учесть эту информацию.

Пункт пропуска "Краковец-Корчова" стал шестым пунктом пропуска на украинско-польской границе, где осуществляется блокирование движения грузовиков. Сейчас информации о сроках проведения блокировки движения нет.