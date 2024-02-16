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У російському Ростові прогримів вибух – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 16 лютого 2024, 12:44
У російському Ростові прогримів вибух – ЗМІ
Ростов-на-Дону, фото РИА Новости

У російському місті Ростов-на-Дону пролунав вибух, приблизно в той самий час окупанти перекривали рух на Кримському мосту для автомобілів.

Джерело: РБК, місцеві пабліки Новости Ростова и Вкурсе Ростов, Телеграм-канал про Кримський міст

Деталі: Кореспондент РБК повідомив про звук вибуху в Ростові-на-Дону. 

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Гуркіт чули в різних районах Ростова, люди пишуть, що будинки труснуло і вікна затремтіли.

Також спрацювала сигналізація автомобілів на вулицях. 

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У місті Азов також чули "хлопок" (звук вибуху).

В уряді Ростовської області з посиланням на військових повідомили, що ППО не працювала.

Тим часом опівдні російські окупанти перекривали рух автотранспорту Кримським мостом майже на 25 хвилин.

Теми: Росіявибух
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