В российском Ростове прогремел взрыв – СМИ
Пятница, 16 февраля 2024, 12:44
В российском городе Ростов-на-Дону прозвучал взрыв, приблизительно в то же время оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту для автомобилей.
Источник: РБК, местные паблики Новости Ростова и Вкурсе Ростов, Телеграм-канал про Крымский мост
Детали: Корреспондент РБК сообщил о звуке взрыва в Ростове-на-Дону.
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Грохот слышали в разных районах Ростова, люди пишут, что дома тряхнуло и окна задрожали.
Также сработала сигнализация автомобилей на улицах.
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В городе Азов тоже слышали "хлопок" (звук взрыва).
В правительстве Ростовской области со ссылкой на военных сообщили, что ПВО не работала.
Тем временем, в полдень российские оккупанты перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту почти на 25 минут.