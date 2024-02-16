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В российском Ростове прогремел взрыв – СМИ

Елена РощинаПятница, 16 февраля 2024, 12:44
В российском Ростове прогремел взрыв – СМИ
Ростов-на-Дону, фото РИА Новости

В российском городе Ростов-на-Дону прозвучал взрыв, приблизительно в то же время оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту для автомобилей.

Источник: РБК, местные паблики Новости Ростова и Вкурсе Ростов, Телеграм-канал про Крымский мост

Детали: Корреспондент РБК сообщил о звуке взрыва в Ростове-на-Дону. 

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Грохот слышали в разных районах Ростова, люди пишут, что дома тряхнуло и окна задрожали.

Также сработала сигнализация автомобилей на улицах. 

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В городе Азов тоже слышали "хлопок" (звук взрыва).

В правительстве Ростовской области со ссылкой на военных сообщили, что ПВО не работала.

Тем временем, в полдень российские оккупанты перекрывали движение автотранспорта по Крымскому мосту почти на 25 минут.

Темы: Росcиявзрыв
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