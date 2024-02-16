Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Куп’янському районі прискорилася евакуація цивільних через посилення обстрілів РФ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 16 лютого 2024, 12:45
У Куп’янському районі прискорилася евакуація цивільних через посилення обстрілів РФ
ФОТО: ДСНС

Через посилення російських обстрілів за останній місяць та хаотичні удари ворога охочих евакуюватися з Куп’янського району Харківщини стало більше.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "За останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших цивільних населених пунктах. Ударів завдають і по Куп’янську, і по населених пунктах в Куп’янському районі.

Реклама:

…Ворог б’є, не розбираючись: не прив’язує удари ні до логістичних маршрутів, ні до підприємств, ні до критичної інфраструктури – абсолютно хаотичні удари всіма видами озброєння.

На цьому напрямку евакуація, як була оголошена з 27 населених пунктів, іде вже більше активно. Тому що люди розуміють, що мова вже фактично йде про їхнє життя".

Деталі: Він додав, що з цього напрямку за місяць вивезли понад 1000 людей, з них 60 діти.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьевакуаціяобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Харківська область
Поліція ідентифікувала 875 із 1 008 тіл загиблих на деокупованих територіях Харківщини
Цивільні підірвалися на міні в Харківській області: двоє загинули, один поранений
Росіяни вдарили по автівці на Харківщині: загинуло подружжя та 17-річна дівчина
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: