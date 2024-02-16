У Куп’янському районі прискорилася евакуація цивільних через посилення обстрілів РФ

Через посилення російських обстрілів за останній місяць та хаотичні удари ворога охочих евакуюватися з Куп’янського району Харківщини стало більше.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "За останній місяць ми фіксуємо збільшення ударів по наших цивільних населених пунктах. Ударів завдають і по Куп’янську, і по населених пунктах в Куп’янському районі.

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…Ворог б’є, не розбираючись: не прив’язує удари ні до логістичних маршрутів, ні до підприємств, ні до критичної інфраструктури – абсолютно хаотичні удари всіма видами озброєння.

На цьому напрямку евакуація, як була оголошена з 27 населених пунктів, іде вже більше активно. Тому що люди розуміють, що мова вже фактично йде про їхнє життя".

Деталі: Він додав, що з цього напрямку за місяць вивезли понад 1000 людей, з них 60 діти.