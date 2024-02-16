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В Купянском районе ускорилась эвакуация гражданских из-за усиления обстрелов РФ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 16 февраля 2024, 12:45
В Купянском районе ускорилась эвакуация гражданских из-за усиления обстрелов РФ
ФОТО: ГСЧС

Из-за усиления российских обстрелов за последний месяц и хаотичных ударов врага желающих эвакуироваться из Купянского района Харьковщины стало больше

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "За последний месяц мы фиксируем увеличение ударов по нашим гражданским населенным пунктам. Удары наносят и по Купянску, и по населенным пунктам в Купянском районе.

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Враг бьет, не разбираясь: не привязывает удары ни к логистическим маршрутам, ни к предприятиям, ни к критической инфраструктуре - абсолютно хаотичные удары всеми видами вооружения.

На этом направлении эвакуация, как была объявлена из 27 населенных пунктов, идет уже более активно. Потому что люди понимают, что речь уже фактически идет об их жизни".

Детали: Он добавил, что с этого направления за месяц вывезли более 1000 человек, из них 60 детей.

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Темы: Харьковская областьэвакуацияобстрел
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