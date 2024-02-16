Україна повернула тіла ще 58 полеглих захисників

16 лютого Україні вдалося повернути тіла ще 58 полеглих захисників у ході чергового репатріаційного заходу.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Дослівно: "Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання".

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Деталі: Повідомляється, що ЗСУ забезпечать перевезення тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Полеглих оборонців України поверунли завдяки взаємодії співробітників координаційного штабу з об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України. Також допомогу надав міжнародний Червоний Хрест.