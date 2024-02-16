Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула тіла ще 58 полеглих захисників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 лютого 2024, 12:55
Україна повернула тіла ще 58 полеглих захисників
Фото: Telegram

16 лютого Україні вдалося повернути тіла ще 58 полеглих захисників у ході чергового репатріаційного заходу.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

Дослівно: "Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що ЗСУ забезпечать перевезення тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Полеглих оборонців України поверунли завдяки взаємодії співробітників координаційного штабу з об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України. Також допомогу надав міжнародний Червоний Хрест.

Теми: Українавійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗСУ вдарили по полігону армії РФ під час шикування: знищено щонайменше 60 окупантів – ЗМІ

ISW пояснив, для чого Шойгу збрехав про захоплення Кринок

Пентагон назвав "стратегічним" вихід українських сил з Авдіївки

В ОК "Південь" спростували заяву Шойгу про захоплення плацдарму на лівому березі Дніпра

У лікарні помер другий українець, якого поранили ножем у німецькому Оберхаузені

Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Україна
Загибель українського баскетболіста в Німеччині: поліція затримала 3-х підозрюваних
Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали "диверсантів" з боку України
Євротрейдери заробили понад 300 мільйонів доларів завдяки зберіганню газу в Україні
Останні новини
10:59
Пропагандисти заявили про самогубство Z-блогера, який мав конфлікт із Соловйовим
10:49
Блокада 6 пунктів пропуску з Польщею триває: у ДПСУ розповіли, що і як їде
10:36
Дронова війна. Як Україна здійснила технологічну революцію у сфері БпЛА
10:27
Буданов: У Росії немає сил, щоб захопити Донеччину і Луганщину цього року
10:24
фотоРосіяни вдарили по рятувальниках на Донеччині: 4 поранених
10:15
"Шахеди" ворога вдарили по Добропіллю: поранено двох жінок
10:08
Україна досі купує російський автогаз: як він потрапляє в країну
10:00
фотоАрхеологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок стародавньої мови
09:50
У січні держава профінансувала соцвидатків майже на 37 мільярдів
09:38
Естонія не планує закривати кордон з РФ на час виборів Путіна
Усі новини...
Реклама: