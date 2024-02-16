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Украина вернула тела еще 58 павших защитников

Станислав ПогориловПятница, 16 февраля 2024, 12:55
Украина вернула тела еще 58 павших защитников
Фото: Telegram

16 февраля Украине удалось вернуть тела еще 58 павших защитников в ходе очередного репатриационного мероприятия.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

Дословно: "Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения".

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Детали: Сообщается, что ВСУ обеспечат перевозку тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

Павших защитников Украины вернули благодаря взаимодействию сотрудников координационного штаба с объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины. Также помощь оказал международный Красный Крест.

Темы: Украинавойнажертвы
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